В министерстве финансов обсуждается возможность перераспределения налога на прибыль между регионами. Об этом сообщил глава Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Объясняя возможность внесения изменений, он сказал, что регионам нужны дополнительные деньги для выполнения майских указов Владимира Путина.

В министерстве финансов обсуждается возможность перераспределения налога на прибыль между регионами. Об этом сообщил глава Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Объясняя возможность внесения изменений, он сказал, что регионам нужны дополнительные деньги для выполнения майских указов Владимира Путина.По словам Антона Силуанова, на данный момент окончательногорешения по этому вопросу нет. "Но у регионов появится дополнительныйресурс", – заверил министр.В качестве одного из возможных вариантов, по его словам,рассматривается возможность передать в субъекты Федерации часть доходов отналогов. В частности, речь идет о деньгах, которые сейчас платят в московскийбюджет нефтяные и газовые компании, а также крупные корпорации. "Это было бы,возможно, справедливо", – считает Силуанов.Он также остановился на теме компенсации выпадающих доходы врезультате планируемого снижения акцизов на нефтепродукты. Разница по сравнениюс запланированными ранее показателями регионам переведут из федеральногобюджета. "Они являются одним из источников дорожных фондов регионов", – сказал главаМинфина.Министр также рассказал о планах правительства попривлечению новых инвестиций. По его словам, этому, в том числе, поможетприменение налоговых стимулов. Речь идет и о тех решениях, которые уже былиприняты, и о создании стабильных условий для инвесторов – специнвестконтрактов,пояснил он.Как уточнил Антон Силуанов, в пакет реформ будет, вчастности, включен запуск программы индивидуального пенсионного капитала илиберализация валютного законодательства, а также упрощение концессионногофинансирования. Это, считает он, поможет привлечь финансы в инфраструктурные проекты.По его словам, в ближайшее время начнется реализация сразунескольких реформ и бюджетных маневров. Это, отметил Силуанов, приведет кувеличению объема инвестиций и за счет бюджета, "и за счет того, чтокаждый рубль бюджета будет генерировать дополнительные средства частныхинвесторов".Напомним ранее первый вице-премьер рассказал о наличии вправительстве планов реформирования налоговой сферы. По его словам, соответствующиепредложения будут озвучены кабинетом министров в ближайшие две недели.