В министерстве финансов обсуждается возможность перераспределения налога на прибыль между регионами. Об этом сообщил глава Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Объясняя возможность внесения изменений, он сказал, что регионам нужны дополнительные деньги для выполнения майских указов Владимира Путина.
В министерстве финансов обсуждается возможность перераспределения налога на прибыль между регионами. Об этом сообщил глава Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Объясняя возможность внесения изменений, он сказал, что регионам нужны дополнительные деньги для выполнения майских указов Владимира Путина.
По словам Антона Силуанова, на данный момент окончательного
решения по этому вопросу нет. "Но у регионов появится дополнительный
ресурс", – заверил министр.
В качестве одного из возможных вариантов, по его словам,
рассматривается возможность передать в субъекты Федерации часть доходов от
налогов. В частности, речь идет о деньгах, которые сейчас платят в московский
бюджет нефтяные и газовые компании, а также крупные корпорации. "Это было бы,
возможно, справедливо", – считает Силуанов.
Он также остановился на теме компенсации выпадающих доходы в
результате планируемого снижения акцизов на нефтепродукты. Разница по сравнению
с запланированными ранее показателями регионам переведут из федерального
бюджета. "Они являются одним из источников дорожных фондов регионов", – сказал глава
Минфина.
Министр также рассказал о планах правительства по
привлечению новых инвестиций. По его словам, этому, в том числе, поможет
применение налоговых стимулов. Речь идет и о тех решениях, которые уже были
приняты, и о создании стабильных условий для инвесторов – специнвестконтрактов,
пояснил он.
Как уточнил Антон Силуанов, в пакет реформ будет, в
частности, включен запуск программы индивидуального пенсионного капитала и
либерализация валютного законодательства, а также упрощение концессионного
финансирования. Это, считает он, поможет привлечь финансы в инфраструктурные проекты.
По его словам, в ближайшее время начнется реализация сразу
нескольких реформ и бюджетных маневров. Это, отметил Силуанов, приведет к
увеличению объема инвестиций и за счет бюджета, "и за счет того, что
каждый рубль бюджета будет генерировать дополнительные средства частных
инвесторов".
Напомним ранее первый вице-премьер рассказал о наличии в
правительстве планов реформирования налоговой сферы. По его словам, соответствующие
предложения будут озвучены кабинетом министров в ближайшие две недели.