Впервые представшая перед публикой после отравления Юлия Скрипаль удивила многих своим свежим и цветущим видом. Журналисты выяснили, в какой наряд облачилась 33-летняя дочь перебежчика для записи видеообращения.

Впервые представшая перед публикой после отравления Юлия Скрипаль удивила многих своим свежим и цветущим видом. Журналисты выяснили, в какой наряд облачилась 33-летняя дочь перебежчика для записи видеообращения.Оказалось, что платье светло-серого тона произведено британским брендом Boohoo. Марка была была основана в 2006 году и стремительно набрала популярность на рынке женской одежды и обуви.С ростом компании расширилась и география покупателей этого магазина. Сегодня Boohoo продает свои товары более чем в 100 странах мира.Вещи бренда продаются по довольно демократичным ценам, передает .Средняя стоимость изделий составляет 1500 рублей. При этом основными покупателями являются девушки и молодые женщины в возрасте от 16 до 25 лет. На сайте британского интернет-магазина Asos такое платье стоит всего 2090 рублей.Внешний вид вещи оставляет приятное впечатление, чего нельзя сказать о составе изделия – стопроцентный полиэстер. Стоит отметить, что приобрести за такую цену качественный предмет гардероба – задача не из легких.Напомним, что бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери 4 марта. Это спровоцировало международный скандал. Великобритания и еще несколько стран выслали наших дипломатов, Россия ответила зеркальными мерами.