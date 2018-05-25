Впервые представшая перед публикой после отравления Юлия Скрипаль удивила многих свежим и цветущим видом. Журналисты выяснили, в какой наряд облачилась 33-летняя дочь перебежчика для записи видеообращения.

Впервые представшая перед публикой после отравления Юлия Скрипаль удивила многих свежим и цветущим видом. Журналисты выяснили, в какой наряд облачилась 33-летняя дочь перебежчика для записи видеообращения.Светло-серое платье произведено британским брендом Boohoo. Марка была основана в 2006 году и стремительно набрала популярность на рынке женской одежды и обуви. С ростом компании расширилась и география магазина. Сегодня Boohoo реализует свои товары более чем в 100 странах мира.Вещи бренда продаются по довольно демократичным ценам, передает .Средняя стоимость изделий составляет 1500 рублей. Основными покупателями являются девушки в возрасте от 16 до 25 лет. В британском интернет-магазине Asos платье как у Юлии стоит всего 2090 рублей.Внешний вид наряда оставляет приятное впечатление, чего нельзя сказать о его составе – стопроцентный полиэстер. Впрочем, приобрести за такую цену качественный предмет гардероба – задача не из легких.Напомним, что бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери 4 марта. Это спровоцировало международный скандал. Великобритания и еще несколько стран выслали наших дипломатов, Россия ответила зеркальными мерами.