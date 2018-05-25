30 мая – 1 июня 2018 года в Москве (ул. Ильинка, д.4, Выставочный Комплекс Гостиный Двор) состоится XII Всероссийский форум Здоровье нации – основа процветания России.

30 мая – 1 июня 2018 года в Москве (ул. Ильинка, д.4, Выставочный Комплекс "Гостиный Двор") состоится XII Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России".В этом году в подготовке мероприятия участвуют более 15 федеральных министерств и ведомств, 25 регионов России, десятки коммерческих организаций и НКО. Здесь обсуждаются важнейшие проблемы в сфере здравоохранения, улучшения демографической ситуации, популяризации физической культуры и спорта, культуры здорового питания, охраны окружающей среды, профилактики алкоголизма, табакокурения и наркомании. Это те отрасли, положение дел в которых имеет огромное значение для развития российского общества.Главная тема форума – "Обсуждение и разработка механизмов реализации приоритетного проекта "Формирование здорового образа жизни" ("Укрепление общественного здоровья"), утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.Основная задача – выявление лучшего регионального и отраслевого опыта для их дальнейшего продвижения и тиражирования. Программа включает в себя тематические конференции и круглые столы, междисциплинарные дискуссии, мастер-классы и многое другое.Участники обсудят условия формирования инфраструктуры здоровьесберегающего и здоровьефомирующего пространства, позволяющего вести здоровый образ жизни, реализовать принцип равных возможностей в отношении здоровья, а также комплексные межведомственные и многосторонние решения по формированию данной среды.В открытии мероприятий форума примут участие: сопредседатель Оргкомитета Форума, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сопредседатель Оргкомитета Форума, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия, генеральный директор российского международного информационного агентства "Россия сегодня", заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России Сергей Бойцов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова и многие другие.