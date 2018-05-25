Глава МИД РФ Сергей Лавров провел параллель между обвинениями в адрес России в крушении малайзийского Boeing и делом Скрипалей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел параллель между обвинениями в адрес России в крушении малайзийского Boeing и делом Скрипалей."Очень напоминает дело Скрипалей, когда они сказали: "хайли лайкли" это русские, но Скотланд-Ярд тут же сообщил, что следствие продолжается и оно займёт время", — заявил министр журналистам в кулуарах ПМЭФ-2018.Он назвал это дежавю и заявил, что политические спекуляции западных партнеров "на тяжелейшей человеческой трагедии и гибели сотен людей" оставит на их совести, передает ТАСС.Ситуацию с обвинением России в причастности к катастрофе MH17 Лавров обсудил со своим нидерландским коллегой Стефом Блоком, однако не услышал от него никаких фактов, доказывающих вину РФ. По словам Лаврова, Блок не привел никаких фактов и "сказал, что они хотят, чтобы Российская Федерация помогла эти факты установить на основе ничем не подкрепленных подозрений".Между тем, НАТО призывает Россию признать свою ответственность за крушение самолета и сотрудничать со следствием для определения виновных. Об этом говорится в распространенном 25 мая заявлении генсека организации Йенса Столтенберга.К сотрудничеству со следствием призвала Россию и глава европейской дипломатии Федерика Могерини в своем заявлении. Она подчеркнула, что ЕС "вновь заявляет о своей полной поддержке резолюции Совета Безопасности ООН 2166, которая требует, чтобы виновные в крушении рейса MH17 были привлечены к ответственности".