Дорожные полицейские рассказали о правилах безопасного поведения на дорогах и улицах города...

В преддверии летних каникул, сотрудники Отдельной роты дорожно-патрульной службы Зеленоградского округа провели для учащихся ГБОУ Школа №1528 мероприятие «Безопасный город».В рамках мероприятия автоинспекторы провели для школьников лекцию с просмотром видеороликов, где наглядно продемонстрированы ошибки, совершаемые детьми на проезжей части и, как следствие – дорожно-транспортные происшествия. Дорожные полицейские рассказали о правилах безопасного поведения на дорогах и улицах города. После беседы в классе, Госавтоинспекторы предложили ребятамвыйти на улицу и вместе разобрать спорные дорожные ситуации.Особое внимание инспекторы ГИБДД обратили на припаркованный у дороги транспорт, который закрывает обзор и создаёт «дорожную ловушку» для пешеходов.После небольшой экскурсии школьники поблагодарили автоинспекторов за интересную беседу и с удовольствием присоединились к Всероссийской социальной интернет-кампании «Пристегнись, Россия!».