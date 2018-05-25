В центре творческого развития и гуманитарного образования состоялось совещание директоров общеобразовательных организаций Юго-Восточного округа.

В центре творческого развития и гуманитарного образования состоялось совещание директоров общеобразовательных организаций Юго-Восточного округа.Проблема детского дорожно-транспортного травматизма стала основной темой для обсуждения. Заместитель командира Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Юго-Восточного округа столицы подполковник полиции Антон Ерохин рассказал о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на обслуживаемой территории. Также были рассмотрены изменения правил организованной перевозки групп детей автобусами к месту проведения «Выпускных вечеров».Антон Александрович рассказал, что в период летних каникул инспекторы Отдельного батальона ДПС проведут профилактические беседы, велопробеги, игры и конкурсы по соблюдению правил дорожного движения на открытом воздухе, в городских летних школьных лагерях, также в оздоровительных центрах поддержки семьи и детства.В завершение мероприятия участники обменялись мнениями по итогам совещания и наметили план взаимодействия на перспективу.