В рамках городского профилактического мероприятия «Здравствуй, лето!» проведен урок по правилам дорожного движения в ГБОУ г. Москвы «Школа № 1547» района «Люблино».

В рамках городского профилактического мероприятия «Здравствуй, лето!» проведен урок по правилам дорожного движения в ГБОУ г. Москвы «Школа № 1547» района «Люблино».Госавтоинспекторы Юго-Восточного округа провели урок безопасности с учениками старших классов, в рамках которого напомнили школьникам о правилах перехода проезжей части, о необходимости применения ремней безопасности в салоне автомобиля, а также о внимательности, которая необходима для обеспечения собственной безопасности на проезжей части.Особый акцент сотрудники Госавтоинспекции города Москвы сделали на правилах проезда на самокате и велосипеде, а также безопасном поведении во дворах и на улицах города.Инспекторы ГИБДД призвали ребят использовать светоотражающие элементы в темное время суток и в условиях плохой видимости, чтобы стать более заметными для водителей, тем самым снизить риск дорожно-транспортного травматизма.Школьники с интересом слушали автоинспекторов и активно участвовали в обсуждении спорных ситуаций, возникающих на дорогах родного округа.В завершение познавательной беседы Госавтоинспекторы показали обучающий фильм по соблюдению правил дорожного движения и каждому ученику вручили памятку безопасного маршрута «дом-школа-дом».