Мужчина рассказал, что к нему в машину ворвались двое неизвестных и, угрожая пистолетом, похитили из кармана куртки около 300 тысяч рублей...

Сотрудники МВД России совместно с коллегами из Московского уголовного розыска, УВД по ВАО, ОМВД России по району Косино-Ухтомский, при силовой поддержке СОБР Росгвардии по г. Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении.В дежурную часть ОМВД России по району Косино-Ухтомский обратился мужчина с сообщением о совершенном в отношении него разбойном нападении. Он рассказал, что припарковал свой автомобиль «Рендж Ровер» около дома на Златоустовской улице. К нему в машину ворвались двое неизвестных и, угрожая водителю пистолетом, похитили из кармана куртки около 300 тысяч рублей, документы на автомашину, затем под угрозой предмета, похожего на пистолет, вынудили мужчину выйти из автомобиля, после чего завладели транспортным средством и скрылись.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в Московской области. Им оказался ранее судимый 40-летний приезжий.По данному факту следствием ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские проводят дальнейшие мероприятия, направленные на розыск остальных участников противоправной деятельности.Автомобиль возвращен владельцу.Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильных – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73