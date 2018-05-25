Злоумышленник позвонил пенсионеру, представился его сыном и сказал, что ему срочно нужны денежные средства за непривлечение его к ответственности за ДТП, виновником которого он является...

«Оперуполномоченные района Соколиная гора задержали 33-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в совершении мошеннических действий в отношении 80-летнего пенсионера», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию обратился 80-летний мужчина, проживающий в одном из домов на Щербаковской улице. Потерпевший сообщил, что днем ему позвонил неизвестный, который представился его сыном, и сказал, что попал в дорожно-транспортное происшествие и сбил женщину. Он сообщил, что теперь, чтобы его не привлекли к ответственности, ему срочно нужны денежные средства, однако за деньгами домой приедет не он, а другой человек.Спустя полчаса в квартиру пришел молодой человек, взял деньги и ушел. После этого пенсионер и его супруга позвонили своему сыну и узнали, что с ним все в порядке и в аварию он не попадал. Пожилые люди поняли, что их обманули, и обратились в полицию. Сумма ущерба составила 140 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора на Баррикадной улице задержали подозреваемого – 33-летнего приезжего.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление и розыск возможных соучастников задержанного.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73