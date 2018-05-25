В эти выходные наслаждайтесь
жизнью в моменте – такой, какая она есть. Живите в полную силу! Не стоит
заниматься построением планов, витанием в облаках или мечтать о том, что
когда-нибудь вам будет хорошо. Найдите и заметьте хорошее прямо здесь и сейчас.
В эти выходные наслаждайтесь
жизнью в моменте – такой, какая она есть. Живите в полную силу! Не стоит
заниматься построением планов, витанием в облаках или мечтать о том, что
когда-нибудь вам будет хорошо. Найдите и заметьте хорошее прямо здесь и сейчас.
"Обратите внимание на простые,
приносящие вам радость вещи, которые обычно скрыты от нашего замыленного
взгляда. Утренняя чашка кофе, которую вы с наслаждением выпьете, наблюдая, как
солнечные блики по-хозяйски располагаются на вашем кухонном столе, загородная
тишина или шум большого города, когда вы вечером выйдете на балкон, запах
цветов сирени, разносящийся по округе, удовольствие погладить кота и другие
маленькие радости жизни, которые позволяют нам чувствовать себя живыми", – советует.
Отличной идеей будет заняться
чем-то, что предполагает полное погружение в процесс. В ближайшие дни лучше
делать то, что вам по-настоящему нравится.