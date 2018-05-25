В ходе отчетно-выборного конгресса Союза конькобежцев России было принято решение о смене названия организации. Теперь СКР станет Федерацией конькобежного спорта России. Кроме того, глава организации Алексей Кравцов предложил обойтись без должности главного тренера национальной сборной.

В ходе отчетно-выборного конгресса Союза конькобежцев России было принято решение о смене названия организации. Теперь СКР станет Федерацией конькобежного спорта России. Кроме того, глава организации Алексей Кравцов предложил обойтись без должности главного тренера национальной сборной."Я считаю, что позиция главного тренера сборной России не нужна. Мы планируем ввести позицию директора спорта высоких достижений, который будет выполнять менеджерскую функцию", — приводит слова Кравцова РИА Новости.Напомним, что в настоящий момент главным тренером сборной России по конькобежному спорту является Константин Полтавец.