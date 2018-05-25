37% опрошенных рассказали, что видят свои чувства в радужных цветах: они будто сияют и переливаются, как радуга после летнего дождя

Специалисты выяснили, какого цвета счастье владимирцев. 37% опрошенных рассказали, что видят свои чувства в радужных цветах: они будто сияют и переливаются, как радуга после летнего дождя. 25% видят счастье цвета глаз родного человека. Около 17% респондентов ощущают счастье цвета неба - голубого и ясного, а 9% участников опроса считают, что счастья солнечно-золотое. Оставшиеся называют множество разных цветов: для кого-то счастье розовое, у кого-то голубое, или даже коричневое.