Средний размер кредита на приобретение жилья в новостройке в России составляет 2,3 миллиона рублей – это на 29% выше уровня начала 2016 года, говорится в материалах госкомпании ДОМ. РФ.

При этом на вторичном рынке средний размер жилищного кредита меньше ипотеки на новостройку на 19% - 1,86 миллиона рублей. За два года он вырос на 18%.В компании отмечают, что цены на жилье продолжают стагнировать: за три года номинальная стоимость на первичном рынке снизилась на 0,2%, на вторичном – на 7,7%. Рост кредита в этих условиях означает увеличение площади жилья, которое покупают, и улучшение его качественных характеристик.Также аналитики компании отметили рост доли ипотеки в сделках с жильем: по итогам первого квартала 2018 года с ипотекой зарегистрировано 53% ДДУ – в годовом выражении рост составил 10%. На вторичном рынке на ипотеку приходится 39% сделок – рост за год составил 9%.