Пентагон отчитался об успешном испытании российской зенитной ракетной системы. По данным разведки, новая ракета летит дальше и точнее своих предшественников.

Пентагон отчитался об успешном испытании российской зенитнойракетной системы. По данным разведки, новая ракета летит дальше и точнее своихпредшественников.Россия испытала новую ЗРС С-500, сообщает американскийтелеканал CNBC. Его, в свою очередь, проинформировали источники – которыеполучили данные от представителей разведывательного сообщества.Информация, переданная журналистам по столь сложной цепочке,американцев не порадовала: испытания были успешными. С-500 поразила цельна расстоянии 481,2 километра. Американские разведчики подсчитали,что это на 80 километров дальше, чем записано в технических характеристикахлюбой из аналогичных систем.Еще в феврале занимавший в то время пост вице-премьераДмитрий Рогозин говорил о том, что на Нижегородском машиностроительномзаводе началось производствоС-500 и С-400 на автомобильном шасси. Концерн"Алмаз-Антей" с 2012 года строил завод "70-летияПобеды" в Нижнем Новгороде и завод по производствукомпонентов для ракетных комлексов в Кирове.Как сообщал ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу, системаС-500 придет на смену С-400. Поставки комплексов в войсканачнутся в 2020 году."Россия утверждает, что зенитно-ракетная система наземного базирования способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, летательные аппараты и беспилотники, а также боевые самолеты вроде F-22 и F-35. С-500 расширит возможности Кремля в нанесении точных ударов по нескольким целям", – отмечает CNBC.Тем временем эксперты не советуют воспринимать это как похвалу российскому оружию. По мнению специалистов,это один из факторов, который позволяет формировать образ врага. А военно-промышленное лобби в западных стрнанах использует это, чтобы добиться увеличения оборонных бюджетов, финансирования ВПК, передает РИА Новости.