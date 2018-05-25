Пентагон отчитался об успешном испытании российской зенитной
ракетной системы. По данным разведки, новая ракета летит дальше и точнее своих
предшественников.
Пентагон отчитался об успешном испытании российской зенитной
ракетной системы. По данным разведки, новая ракета летит дальше и точнее своих
предшественников.
Россия испытала новую ЗРС С-500, сообщает американский
телеканал CNBC. Его, в свою очередь, проинформировали источники – которые
получили данные от представителей разведывательного сообщества.
Информация, переданная журналистам по столь сложной цепочке,
американцев не порадовала: испытания были успешными. С-500 поразила цель
на расстоянии 481,2 километра. Американские разведчики подсчитали,
что это на 80 километров дальше, чем записано в технических характеристиках
любой из аналогичных систем.
Еще в феврале занимавший в то время пост вице-премьера
Дмитрий Рогозин говорил о том, что на Нижегородском машиностроительном
заводе началось производство
С-500 и С-400 на автомобильном шасси. Концерн
"Алмаз-Антей" с 2012 года строил завод "70-летия
Победы" в Нижнем Новгороде и завод по производству
компонентов для ракетных комлексов в Кирове.
Как сообщал ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу, система
С-500 придет на смену С-400. Поставки комплексов в войска
начнутся в 2020 году.
"Россия утверждает, что зенитно-ракетная система наземного базирования способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, летательные аппараты и беспилотники, а также боевые самолеты вроде F-22 и F-35. С-500 расширит возможности Кремля в нанесении точных ударов по нескольким целям", – отмечает CNBC.
Тем временем эксперты не советуют воспринимать это как похвалу российскому оружию. По мнению специалистов,
это один из факторов, который позволяет формировать образ врага. А военно-промышленное лобби в западных стрнанах использует это, чтобы добиться увеличения оборонных бюджетов, финансирования ВПК, передает РИА Новости.