Уже в начале следующей недели против КНДР могут быть введены десятки новых американских санкций. Санкционная политика обсуждалась в четверг на заседании Совета национальной безопасности США, где также поднимался вопрос о военном вмешательстве.

Уже в начале следующей недели против КНДР могут быть введены десятки новых американских санкций. Санкционная политика обсуждалась в четверг на заседании Совета национальной безопасности США, где также поднимался вопрос о военном вмешательстве​​​.Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в письме к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что не считает целесообразным проведение саммита 12 июня в Сингапуре из-за последних "враждебных" заявлений КНДР, сообщает РИА Новости.Через несколько часов после этого представитель МИД Северной Кореи заявил, что его страна по-прежнему настроена на переговоры с США и сделает все возможное для достижения мира и стабильности. "Мы выражаем готовность сесть лицом к лицу с США и решать вопросы в любое время и в любом формате", — заявил замглавы МИД КНДР.Как заявил Владимир Путин, Россия сожалеет об отмене американо-корейского саммита, потому что рассчитывала, что этот шаг приведет к разрядке ситуации на Корейском полуострове. "Мы все рассчитывали на то, что будет сделан существенный шаг в разрядке ситуации на Корейском полуострове и что это будет началом процесса денуклеаризации всего Корейского полуострова", — сказал глава российского государства.Он особенно подчеркнул, что лидер КНДР Ким Чен Ын сделал все, что предварительно обещал. "Взорвал даже тоннели и шахты на своем полигоне, но после этого мы услышали об отмене этой встречи со стороны Соединенных Штатов", - посетовал Путин.Российский сенатор Алексей Пушков определил политику США как дипломатию угроз и конвульсий: "Ким отказался от испытаний, взорвал полигон, отдал США трех американцев, встретился с главой Южной Кореи, пошел на разрядку на полуострове, а что сделал Трамп? Согласился на встречу, а затем нашел повод и отменил ее, чем отбросил назад весь прогресс", — написал российский политик у себя в Twitter.Ким отказался от испытаний, взорвал полигон, отдал США трех американцев, встретился с главой Ю.Кореи, пошел на разрядку на полуострове, а что сделал Трамп? Согласился на встречу, а затем нашел повод и отменил ее, чем отбросил назад весь прогресс. Дипломатия угроз и конвульсий.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 мая 2018 г.Несмотря на взрыв сооружений на корейском полигоне (на это мероприятие были приглашены иностранные журналисты) США не исключили того, что шахты не были уничтожены, якобы на месте не было специалистов (а только журналисты), которые могли бы подтвердить, что уничтожение действительно состоялось так, как должно было.