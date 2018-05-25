Реализм, графика, портреты, пейзажи и храмовая мозаика на одной площадке. В выставочном центре на Большой Московской открылась выставка московских художников из арт-группы ЛукА. Столичные живописцы привезли во Владимир проект Верность, который объединяет разные стили и направления и призван привлечь внимание зрителей к русским традициям и культуре. На открытии выставки побывала Оксана Любимова.
Реализм, графика, портреты, пейзажи и храмовая мозаика на одной площадке. В выставочном центре на Большой Московской открылась выставка московских художников из арт-группы "ЛукА". Столичные живописцы привезли во Владимир проект "Верность", который объединяет разные стили и направления и призван привлечь внимание зрителей к русским традициям и культуре. На открытии выставки побывала Оксана Любимова.