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<a href="http://33live.ru/novosti/25-05-2018-stolichnyj-vzglyad-na-russkuyu-kulturu.html" target="_blank">Столичный взгляд на русскую культуру</a> - Реализм, графика, портреты, пейзажи и храмовая мозаика на одной площадке. В выставочном центре на Большой Московской открылась выставка московских художников из арт-группы ЛукА. Столичные живописцы привезли во Владимир проект Верность, который объединяет разные стили и направления и призван привлечь внимание зрителей к русским традициям и культуре. На открытии выставки побывала Оксана Любимова.