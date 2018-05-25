Начатая еще при жизни Стива Джобса в 2011-м году патентная война Apple против Samsung, возможно, закончилась. Суд в США еще в 2012-м признал правоту Apple, теперь же, после многолетних разбирательств, окончательно определена и сумма компенсации — 539 млн долларов.

Начатая еще при жизни Стива Джобса в 2011-м году патентная война Apple против Samsung, возможно, закончилась. Суд в США еще в 2012-м признал правоту Apple, теперь же, после многолетних разбирательств, окончательно определена и сумма компенсации — 539 млн долларов."Изобретения", которые защищают использованные Apple для подачи иска патенты, сегодня используются в разных видах практически в любых мобильных устройствах. Однако 10 лет назад, когда Samsung вслед за Apple с ее iPhone начала выпускать смартфоны с экранами, рассчитанными на управление пальцами (а не стилусом, как у большинства конкурентов), пресловутого "мультитача" не было еще ни у кого.Среди нарушенных корейцами патентов, напоминает TechCrunch — жест двумя пальцами для увеличения или уменьшения изображения на экране, а также "резиновое" растягивание интерфейса в нижней части экрана, призванное дать пользователю понять, что он пролистал содержимое до конца.В конце 2016 года Samsung, оспаривая размер назначенной в 2012-м году компенсации — более миллиарда долларов — добилась промежуточной победы в Верховном суде США. Судьи постановили, что сумма должна вычисляться не как общая стоимость всех проданных корейской фирмой смартфонов-"нарушителей", а лишь как часть общего дохода, полученная в результате внедрения запатентованных Apple функций.Впрочем, сумма в итоге все равно оказалась существенной — 539 млн долларов. В Samsung пока, видимо, не определились, будут ли продолжать судебную войну или решат прекратить тратить миллионы на юристов и зафиксируют потери, выплатив Apple нужную сумму. "Мы рассмотрим все возможности добиться результата, который не ограничивает креативность и свободную конкуренцию для всех компаний и потребителей", — говорится в заявлении компании.