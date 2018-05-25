За два месяца они совершили шесть краж

За два месяца они совершили шесть кражСупруги из Александрова воровали продукты из магазинов и супермаркетов, чтобы продавать их потом на рынке, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.За два месяца этого года муж и жена совершили шесть краж. Они воровали еду в сетевых магазинах. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей. Ни мужчина, ни женщина нигде не работают.Полиция задержала подозреваемых. Супруги во всем сознались. Сейчас они находятся под стражей.