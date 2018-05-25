Певица Светлана Лобода опубликовала в своем Инстаграме фото, как она кормит грудью новорожденную дочь. Снимок сопровождает фраза: Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным. Накануне сообщалось, что Светлана родила дочку в известной клинике в Лос-Анджелесе. Официально 35-летняя певица имя отца ребенка не называет, но недвусмысленно дала понять, а журналисты подхватили намек. Лобода родила дочку лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Певица Светлана Лобода опубликовала в своем "Инстаграме" фото, как она кормит грудью новорожденную дочь. Снимок сопровождает фраза: "Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным".Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным ❤Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 25 Май 2018 в 12:16 PDTНакануне сообщалось, что Светлана родила дочку в известной клинике в Лос-Анджелесе. Официально 35-летняя певица имя отца ребенка не называет, но недвусмысленно дала понять, а журналисты подхватили намек.Вероятнее всего, Лобода родила дочку лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну, с которым у них начался роман на фестивале "Жара в Баку" летом 2017 года.Это второй ребенок певицы: у Светланы есть дочь Ева, которой 7 лет.