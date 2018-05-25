Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что мир может столкнуться с международным кризисом. По его словам, такого мир еще не видел.

Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическомфоруме (ПМЭФ), что мир может столкнуться с международным кризисом. Поего словам, такого мир еще не видел.Российский лидер обратилвнимание на то, что пренебрежение нормами и утрата доверия в мировой экономикемогут стать причиной нового международного кризиса. Президент предупредил, что такое поведение государств чревато разрушительными, последствиями."Выход одной из сторонконтракта из правового поля, срыв договоренностей всегда означаетсущественные риски и издержки. Это аксиома деловой практики", – цитируетПутина РИА Новости. По сего словам, все эти факторы могут вызвать колоссальные перемены. В связи с этимВладимир Путин призвал строить экономику доверия.Такжепрезидент добавил, что конкуренция должна быть честной, что будетспособствовать прогрессу. Он считает, что сегодня миру не нужны торговые войны,а нужен полноценный торговый мир. Кроме того, Путин заявил, что Россия вразвитии своей экономики будет действовать, исходя из национальных интересов, но уважая позицию другихстран.ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. В работе форума принимают участие президентРоссии Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон и другие политическиедеятели. Темой ПМЭФ в 2018 году стало создание экономики доверия.