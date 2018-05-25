У меня складывается впечатление, что правительство - это тигр, который готовится к прыжку, и мы в ближайшее время узнаем про те самые прорывные, продвинутые реформы, - произнес глава Счетной палаты и Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на деловом завтраке Сбербанка на ПМЭФ-2018.

"У меня складывается впечатление, что правительство — это тигр, который готовится к прыжку, и мы в ближайшее время узнаем про те самые прорывные, продвинутые реформы", — произнес глава Счетной палаты и Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на деловом завтраке Сбербанка на ПМЭФ-2018.Впрочем, мэр Москвы Сергей Собянин тут же попросил названное спящим тигром правительство прежде того, чтобы прыгнуть, обсудить свои представления о дальнейшей работе по реализации поставленных президентом Путиным задач."Давайте мы так сядем кружком и поговорим, что у каждого министра свое представление об этом прыжке", — предложил Кудрину и правительству московский градоначальник.Алексей Кудрин пояснил, чем сейчас ситуация отличается от начала века: "В 2000-х годах скорее правительство напирало на президента, а тот говорил: "Подождите, надо аккуратно". А сегодня президент задает такую планку, а правительство размышляет".Глава Центра стратегических разработок признался, что не все предложения его аналитической структуры вошли в новый майский указ президента России. Может быть, отметил в Кудрин, в указы вошли около 50 основных целей и задач." Это неплохо, но президент обещал дальше смотреть, какие шаги или реформы можно учесть в дальнейшем", — пояснил Кудрин.Смелым шагом Алексей Кудрин назвал грядущее повышение пенсионного возраста. По его словам, это неизбежная структурная мера."В правительстве работают очень ответственные люди, которые хотят отвечать за все, что происходит в стране. Это на самом деле правильно, но зачастую мы эту ответственность видим в том, чтобы продолжить процессы, которые происходят в нашей огромной стране, отрегулировать так, чтобы из одного кабинета все было видно и расчищено по линейке и по квадратикам. Должен сказать, что мы в этом преуспели: у нас земельное, градостроительное, финансовое, бюджетное законодательство уже зарегулировано — так, что там полный порядок", — апеллировал Кудрину Сергей Собянин.Мэр Москвы подчеркнул, что полный порядок очень близок к полному беспорядку: это означает, что любые действия, которые зарегулированы на самом высоком уровне реализовать становится практически невозможно. И это не потому, что законодательство плохо — в каждом деле есть свои нюансы, тонкости."Регулировать на уровне федерального законодательства и производить изменения чрезвычайно сложно", — констатировал Сергей Собянин на традиционном деловом завтраке Петербургского международного экономического форума.ПМЭФ-2018 проходит в российской Северной столице с 24 по 26 мая. Все мероприятия форума объединены девизом "Создавая экономику доверия". Телеканал "Россия 24" ведет прямые трансляции с форума.