У меня складывается впечатление, что правительство - это тигр, который готовится к прыжку, и мы в ближайшее время узнаем про те самые прорывные, продвинутые реформы, - произнес глава Счетной палаты и Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на деловом завтраке Сбербанка на ПМЭФ-2018.
"У меня складывается впечатление, что правительство — это тигр, который готовится к прыжку, и мы в ближайшее время узнаем про те самые прорывные, продвинутые реформы", — произнес глава Счетной палаты и Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на деловом завтраке Сбербанка на ПМЭФ-2018.
Впрочем, мэр Москвы Сергей Собянин тут же попросил названное спящим тигром правительство прежде того, чтобы прыгнуть, обсудить свои представления о дальнейшей работе по реализации поставленных президентом Путиным задач.
"Давайте мы так сядем кружком и поговорим, что у каждого министра свое представление об этом прыжке", — предложил Кудрину и правительству московский градоначальник.
Алексей Кудрин пояснил, чем сейчас ситуация отличается от начала века: "В 2000-х годах скорее правительство напирало на президента, а тот говорил: "Подождите, надо аккуратно". А сегодня президент задает такую планку, а правительство размышляет".
Глава Центра стратегических разработок признался, что не все предложения его аналитической структуры вошли в новый майский указ президента России. Может быть, отметил в Кудрин, в указы вошли около 50 основных целей и задач." Это неплохо, но президент обещал дальше смотреть, какие шаги или реформы можно учесть в дальнейшем", — пояснил Кудрин.
Смелым шагом Алексей Кудрин назвал грядущее повышение пенсионного возраста. По его словам, это неизбежная структурная мера.
"В правительстве работают очень ответственные люди, которые хотят отвечать за все, что происходит в стране. Это на самом деле правильно, но зачастую мы эту ответственность видим в том, чтобы продолжить процессы, которые происходят в нашей огромной стране, отрегулировать так, чтобы из одного кабинета все было видно и расчищено по линейке и по квадратикам. Должен сказать, что мы в этом преуспели: у нас земельное, градостроительное, финансовое, бюджетное законодательство уже зарегулировано — так, что там полный порядок", — апеллировал Кудрину Сергей Собянин.
Мэр Москвы подчеркнул, что полный порядок очень близок к полному беспорядку: это означает, что любые действия, которые зарегулированы на самом высоком уровне реализовать становится практически невозможно. И это не потому, что законодательство плохо — в каждом деле есть свои нюансы, тонкости.
"Регулировать на уровне федерального законодательства и производить изменения чрезвычайно сложно", — констатировал Сергей Собянин на традиционном деловом завтраке Петербургского международного экономического форума.
ПМЭФ-2018 проходит в российской Северной столице с 24 по 26 мая. Все мероприятия форума объединены девизом "Создавая экономику доверия". Телеканал "Россия 24" ведет прямые трансляции с форума.