Термин абьюзер ворвался в нашу жизнь не так давно, однако страдания, которые нам доставляют люди с набором определенных качеств, исчисляются десятилетиями. Значение этого слова складывается из двух частей: abuser – человек, который выходит за рамки допустимого, давит и терроризирует, и abuse – насилие. В арсенале абьюзера множество инструментов, подавляющих личность, – унижение, оскорбление, подавление воли, запугивание и даже физическая расправа. И, как правило, его жертвами становятся близкие люди.

Термин "абьюзер" ворвался в нашу жизньне так давно, однако страдания, которые нам доставляют люди с набором определенныхкачеств, исчисляются десятилетиями. Значение этого слова складывается из двух частей:abuser – человек, который выходит за рамки допустимого, давит и терроризирует, иabuse – насилие. В арсенале абьюзера множество инструментов, подавляющих личность,– унижение, оскорбление, подавление воли, запугивание и даже физическая расправа. И,как правило, его жертвами становятся близкие люди.Важно знать главное: пусть абьюз –процесс и физиологический, и психологический, системный, масштабный изагоняющий жертву в тупик, но он преодолим. Хороший специалист поможет именносменить систему, убрать "сигнальные флажки", на которые ориентируется абьюзер,и вырваться на свободу.Джун Осборн – Фредова из романа МаргаретЭтвуд "Рассказ служанки" – художественный пример жертвы абьюза героини произведенияТётки Лидии, которая полностью контролирует жизнь и поведение всех служанок,подвергая их изоляции, физическому насилию, истязаниям, унижению, моральномудавлению, вызывая в них чувство вины и тем самым делая из женщин покорныхрабынь. То есть, абьюзер не всегда является домашним насильником, он можетоказаться просто собственником или идейным человеком, который будет тотальноконтролировать всех, кто попадется ему под руку.В семье, где орудует абьюзер,партнер-жертва всегда готова оправдываться по любому поводу, подчиняться,отпрашиваться, если возникает необходимость куда-нибудь пойти. Ревность – одиниз манипулятивных инструментов тирана. Он будет настойчиво контролироватьобщение своей "половины" в социальных сетях, проверять все контакты, навязчивозвонить, следить за любыми ее передвижениями, доводя до нервных срывов, устраиватьгромкие скандалы и пресекать любые попытки своей жертвы быть самостоятельной. Этоговорит о психической патологии абьюзера и его низкой самооценке. Болезненныйконтроль близких – яркий мотив поведения диктатора, который в первую очередьраскрывает его сущность и дает понять, что рядом не кто иной, как деспот идомашний насильник.Есть несколько признаков, по которымможно определить абьюзера. Прежде всего, это грубое общение и словесноеунижение партнера путем обесценивания всего, что ему важно, а также убеждение егов неспособности самостоятельно принимать решения. Он упорно будет высмеиватьвсе увлечения, убеждения и взгляды жертвы, возводя в степень ее физические недостатки.Мучитель любыми способами будет внушать, что из отношений с ним выйтиневозможно, он постоянно будет запугивать, контролировать, оскорблять ее друзейили близких, навязывать свое мнение, а также наказывать за неповиновение и, свысокой вероятностью, унижать физически и избивать. Частая смена настроения – ещеодна характерная черта абьюзера. Он любит демонстрировать свое недовольство,легко оскорбляется и всем своим видом показывает, как сильно его обидели.Абьюзер – это, прежде всего, манипулятор,готовый сделать все, чтобы жертва привыкла к страданиям и научилась с ними жить.Психика жертвы устроена таким образом, что в какой-то момент примиряется сжестокими обстоятельствами под воздействием постоянного давления. Поэтому жертвыабьюза часто не подозревают об истинном положении вещей, а поведение тиранадолго оправдывают накопившимся у него стрессом, усталостью на работе,спецификой характера и даже дурным влиянием на него алкоголя. Несмотря на то,что чаще всего пьяный партнер бьет не случайных людей или сослуживцев, а именнодомочадцев, родных, готовых стерпеть и простить. Абьюзер таким способомполучает контроль над беззащитными членами семьи, диктует им свои условия, уничтожаяв близких самостоятельную личность.Самооценка жертв ломается не сразу,именно поэтому поведение тирана становится привычным и не кажется чем-то из руквон выходящим тем, кто находится рядом. Угрозы, оскорбления, издевательства и побои постепеннопревращают мишень абьюзера в безвольного человека, который рад редкимпроявлениям душевной щедрости деспота и счастливым минутам, проведенным с ним. Нарушаютсяличностные границы, подобный образ жизни становится обыденным. Моменты тихого счастьяи смены гнева на милость крайне необходимы мучителю, т.к. его жертва именноиз-за них скрывает и оправдывает поведение абьюзера перед окружающими. Она веритв то, что ее трепетное отношение к нему и постоянное совершенствование себядокажут деспоту ее любовь, и он станет относиться к ней по-другому. Поэтомужертва абьюза готова молчать, терпеть, не высказывать своего мнения, чтобылишний раз не злить диктатора.Окружающие часто готовы винить в насилиисаму жертву, ведь для них абьюзер хороший человек, заботливый отец,коммуникабельный сотрудник и завидный муж. Поэтому клише "сама виновата" зачастуюзвучит, оправдывая поведения домашнего мучителя. Однако давать оценкиситуациям, не погружаясь в них, не слишком верный ход. Специалисты единодушны всвоем мнении – от абьюзера нужно бежать, не оглядываясь. Чем больше длятсяотношения, тем хуже для жертвы, психика которой с каждым днем страдает всесильнее. В первую очередь, необходимо признать проблему и пройти курс терапии упсихолога. С помощью специалиста это преодолимо!