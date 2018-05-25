Близится к завершению первенство России по футболу среди команд группы «Запад» второго дивизиона.

Близится к завершению первенство России по футболу среди команд группы «Запад» второго дивизиона. В воскресенье состоится заключительный поединок. Владимирское «Торпедо» сыграет с командой «Динамо 2» из Санкт-Петербурга. Игра пройдёт на поле соперника и начнётся в час дня. Напомним, на данный момент черно-белые находятся на 7 месте в турнирной таблице, в активе команды 36 очков. Соперники располагаются на 10 месте.