У президента США Дональда Трампа семь пятниц на неделе. То он хотел встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, то перехотел, а потом снова передумал, фактически плюнув ему в лицо. После вчерашнего демарша с отменой переговоров, которые предварительно были назначены на 12 июня, американский лидер заявил, что встреча двух лидеров все-таки возможна.

У президента США Дональда Трампа семь пятниц на неделе. Тоон хотел встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, то перехотел, а потом сновапередумал, фактически плюнув ему в лицо. После вчерашнего демарша с отменой переговоров, которые предварительнобыли назначены на 12 июня, американский лидер заявил, что встреча двух лидероввсе-таки возможна.Трамп прокомментировал заявление Пхеньяна, который отметил,что КНДР по-прежнему готова к переговорам. "Такое теплое и дельное заявлениеСеверной Кореи – замечательная новость", – написал глава Белого дома всвоем Twitter. Впрочем, каких-то конкретных заявлений о возможных переговорахдвух лидеров Трамп делать не стал. "Время покажет!" – добавил он.Трамп также заявил, что встреча 12 июня вполне возможна."Они (Северная Корея. – Прим.Ред.) очень хотят, чтобы это произошло. Мы бытоже хотели это сделать", – подытожил американский лидер.Напомним, небольшое потепление отношений между США и КНДР произошло этой весной после череды эскалаций и обмены угрозами. Северокорейский лидер КимЧен Ын совершил визит в Южную Корею, где заявил о необходимости денуклеаризацииполуострова.На этом фоне американский президент сказал, что можетвстретиться с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Стороны начали подготовку кпереговорам и согласование деталей. Тем не менее, Трамп встречу отменил,объяснив это агрессивной риторикой Пхеньяна.В руководстве КНДР, тем не менее, заявили, что к переговорамс США по-прежнему готовы. По словам замминистра иностранных дел Северной КореиКим Ке Гвана, Пхеньян остается привержен достижению мира на Корейскомполуострове.