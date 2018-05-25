У президента США Дональда Трампа семь пятниц на неделе. То
он хотел встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, то перехотел, а потом снова
передумал, фактически плюнув ему в лицо. После вчерашнего демарша с отменой переговоров, которые предварительно
были назначены на 12 июня, американский лидер заявил, что встреча двух лидеров
все-таки возможна.
У президента США Дональда Трампа семь пятниц на неделе. То
он хотел встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, то перехотел, а потом снова
передумал, фактически плюнув ему в лицо. После вчерашнего демарша с отменой переговоров, которые предварительно
были назначены на 12 июня, американский лидер заявил, что встреча двух лидеров
все-таки возможна.
Трамп прокомментировал заявление Пхеньяна, который отметил,
что КНДР по-прежнему готова к переговорам. "Такое теплое и дельное заявление
Северной Кореи – замечательная новость", – написал глава Белого дома в
своем Twitter. Впрочем, каких-то конкретных заявлений о возможных переговорах
двух лидеров Трамп делать не стал. "Время покажет!" – добавил он.
Трамп также заявил, что встреча 12 июня вполне возможна.
"Они (Северная Корея. – Прим.Ред.) очень хотят, чтобы это произошло. Мы бы
тоже хотели это сделать", – подытожил американский лидер.
Напомним, небольшое потепление отношений между США и КНДР произошло этой весной после череды эскалаций и обмены угрозами. Северокорейский лидер Ким
Чен Ын совершил визит в Южную Корею, где заявил о необходимости денуклеаризации
полуострова.
На этом фоне американский президент сказал, что может
встретиться с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Стороны начали подготовку к
переговорам и согласование деталей. Тем не менее, Трамп встречу отменил,
объяснив это агрессивной риторикой Пхеньяна.
В руководстве КНДР, тем не менее, заявили, что к переговорам
с США по-прежнему готовы. По словам замминистра иностранных дел Северной Кореи
Ким Ке Гвана, Пхеньян остается привержен достижению мира на Корейском
полуострове.