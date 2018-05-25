Немецкий наставник английского футбольного клуба Ливерпуль Юрген Клопп, подопечным которого в суббоут, 26 мая, предстоит в Киеве сыграть финал Лиги чемпионов против мадридского Реала, высказался о будущем сопернике. Тренер красных высоко оценивает команды из столицы Испании.

Немецкий наставник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп, подопечным которого в суббоут, 26 мая, предстоит в Киеве сыграть финал Лиги чемпионов против мадридского "Реала", высказался о будущем сопернике. Тренер "красных" высоко оценивает команды из столицы Испании."Они выиграли Лигу чемпионом дважды, они снова в финале, — цитирует Клоппа издание Goal. – "Бавария" думала, что была лучше в двух играх, но кто в итоге стал лучшим? "Реалу" понадобилось четыре момента, чтобы забить дважды. "Баварии" – 8 моментов, чтобы забить раз"."Все команды сказали: "Реалу" повезло против "Ювентуса", повезло и против "Баварии", но для них это четвертый финал за 5 лет, так о чем это говорит? Мадридцы очень опытны, у "Реала" практически нет слабых сторон," – отметил Клопп.