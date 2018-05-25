Итоговая оценка по дорожной грамоте – «отлично».

В преддверии летних каникул сотрудники региональной Госавтоинспекции и педагоги Юношеской автошколы провели мониторинг знаний и умений грамотного и безопасного поведения на улицах и дорогах обучающихся третьих классов школ города Владимира.Готовность к выполнению заданий любой сложности по дорожной азбуке, умению быть грамотными пешеходами и внимательными велосипедистами заявили пятнадцать школьных команд.На торжественном открытии соревнований «Дорожная Азбука» с напутствием успеха в выполнении итоговой контрольной по ПДД выступили организаторы профилактического мероприятия. Старший инспектор регионального управления Госавтоинспекции Михаил Маслов напомнил ребятам о положениях Правил дорожного движения для пешеходов и велосипедистов. Директор ЮАШ Галина Смирнова пожелала всем хорошего летнего отдыха, не забывать быть дисциплинированными участниками дорожного движения. Поприветствовал юных знатоков ПДД специалист Единого центра урегулирования Сергей Катышев. В свою очередь ребята показали выполнение «домашнего задания» - командные девизы и речевки.Получив маршрутные карточки, команды разошлись на этапы соревнований. Спектр заданий контрольной работы охватывал от дорожных знаков, жестов регулировщика до дорожной тематики в любимых литературных произведениях. На одной из станций с использованием учебно-методического оборудования мобильного комплекса «Лаборатория безопасности» были созданы специальные площадки, моделирующие разные дорожные ситуации.В перерывах ребята, их родители и педагоги смогли ознакомиться с техническим оснащением патрульного автомобиля Госавтоинспекции. Школьники с неподдельным интересом слушали инспектора, каждый из них смог попробовать себя в роли сотрудника полиции.По итогам соревнований сильнейшей признана команда из школы № 16, «серебро» - у школы № 25, «бронза» досталась команде школы № 1. Победители получили наборы для юных велосипедистов и детского творчества. Всем участникам были вручены сладкие призы и сертификаты участия.Профилактическая работа по детской дорожной безопасности будет продолжена в детских летних оздоровительных организациях.