Если Вашингтон откажется поставить Анкаре истребители пятого поколения F-35, Турция может принять ответные меры против США.

Если Вашингтон откажется поставить Анкаре истребители пятого поколения F-35, Турция может принять ответные меры против США, передает ТАСС.Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД республики Хами Аксой, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать новость о том, что в Конгрессе США хотят запретить поставки Турции американского оружия из-за закупок российских С-400.Ранее стало известно, что Палатой представителей Конгресса США принят законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, который лишает министра обороны возможности одобрить поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада, касающегося покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.Турция намеревалась закупить более 100 истребителей F-35A. Предлагаемая мера может может поставить под вопрос этот контракт.В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей госсекретарь США Майкл Помпео заявил ранее, что администрация президента Дональда Трампа продолжает прикладывать усилия, нацеленные на то, чтобы Турция отказалась от приобретения у России С-400.По словам Помпео, власти США надеются, что Турция никогда не получит эти системы. Однако окончательного решения Вашингтона пока нет.