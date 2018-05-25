Украины для Иосифа Кобзона больше не существует. Так народный артист СССР отреагировал на указ Порошенко о лишении его всех украинских наград.

Украины для Иосифа Кобзона больше не существует. Такнародный артист СССР отреагировал на указ Порошенко о лишении его всехукраинских наград.Сегодня Украина – совсем не та страна, в которой певецродился и жил. И решения властей в Киеве, американских марионеток, ИосифаКобзона не волнуют."Для меня не существует Украины. Для меня существует таУкраина, в которой я родился, жил, которая меня награждала. А это нувориши, марионетки американские. Пустьони принимают любые решения и мракобесничают, мне все равно абсолютно", -заявил народный артист СССР.Советский и российский певец, общественный деятель родился11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области. До начала ВеликойОтечественной войны его семья переехала во Львов. Затем Кобзон учился и работалв нескольких областях Украины, а в Москву переехал только в 1958 году, пишет "Вечерняя Москва".Званий у Иосифа Кобзона множество: он народный артист СССР,народный артист РСФСР, народный артист Украины. Певец – лауреат Государственнойпремии СССР, он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"третьей и второй степени.На Украине артист получил орден "За заслуги" трехстепеней. Певец является почетным гражданином ДНР и нескольких украинскихгородов, у него есть медаль "В память 1500-летия Киева". А в 1991 годуему было присвоено звание народного артиста Украины.В 2015 году Служба безопасности Украины внесла Кобзона вперечень лиц, которым запрещен въезд на территорию государства. В черный списокисполнитель попал с формулировкой "лицо, угрожающее национальнойбезопасности". Все из-за того, что в 2014 году уроженец Донецкой областиподдержал позицию Владимира Путина по Крыму и Донбассу. Кобзон участвовал всборе и отправке гуманитарной помощи на восток страны и был назначен почетнымконсулом самопровозглашенной ДНР.24 мая стало известно об указе президента Украины ПетраПорошенко. В соответствии с ним российского лишили всех ранее присвоенных отимени Государства Украины наград. Это, конечно, расстроило Иосифа Давыдовича,который и без того в последнее время неважно себя чувствует. Певец даже терялсознание на сцене – и, тем не менее, заверяет обеспокоенных журналистов, чтовсе у него в порядке.