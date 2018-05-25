Украины для Иосифа Кобзона больше не существует. Так
народный артист СССР отреагировал на указ Порошенко о лишении его всех
украинских наград.
Украины для Иосифа Кобзона больше не существует. Так
народный артист СССР отреагировал на указ Порошенко о лишении его всех
украинских наград.
Сегодня Украина – совсем не та страна, в которой певец
родился и жил. И решения властей в Киеве, американских марионеток, Иосифа
Кобзона не волнуют.
"Для меня не существует Украины. Для меня существует та
Украина, в которой я родился, жил, которая меня награждала. А это нувориши, марионетки американские. Пусть
они принимают любые решения и мракобесничают, мне все равно абсолютно", -
заявил народный артист СССР.
Советский и российский певец, общественный деятель родился
11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области. До начала Великой
Отечественной войны его семья переехала во Львов. Затем Кобзон учился и работал
в нескольких областях Украины, а в Москву переехал только в 1958 году, пишет "Вечерняя Москва".
Званий у Иосифа Кобзона множество: он народный артист СССР,
народный артист РСФСР, народный артист Украины. Певец – лауреат Государственной
премии СССР, он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"
третьей и второй степени.
На Украине артист получил орден "За заслуги" трех
степеней. Певец является почетным гражданином ДНР и нескольких украинских
городов, у него есть медаль "В память 1500-летия Киева". А в 1991 году
ему было присвоено звание народного артиста Украины.
В 2015 году Служба безопасности Украины внесла Кобзона в
перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию государства. В черный список
исполнитель попал с формулировкой "лицо, угрожающее национальной
безопасности". Все из-за того, что в 2014 году уроженец Донецкой области
поддержал позицию Владимира Путина по Крыму и Донбассу. Кобзон участвовал в
сборе и отправке гуманитарной помощи на восток страны и был назначен почетным
консулом самопровозглашенной ДНР.
24 мая стало известно об указе президента Украины Петра
Порошенко. В соответствии с ним российского лишили всех ранее присвоенных от
имени Государства Украины наград. Это, конечно, расстроило Иосифа Давыдовича,
который и без того в последнее время неважно себя чувствует. Певец даже терял
сознание на сцене – и, тем не менее, заверяет обеспокоенных журналистов, что
все у него в порядке.