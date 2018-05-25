Немецкие коллеги под руководством сенатора внутренних дел и спорта Берлина Андреаса Гайзеля посетили несколько различных служб и подразделений московской полиции...

Московские полицейские продемонстрировали навыки работы и уровень своей профессиональной подготовки в сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности участникам делегации Сената Берлина.Немецкие коллеги под руководством сенатора внутренних дел и спорта Берлина Андреаса Гайзеля посетили несколько различных служб и подразделений московской полиции.Участники делегации познакомились и лично пообщались с сотрудниками туристической полиции. Несмотря на большой процент сотрудников, владеющих английским языком, в рядах столичной полиции есть те, кто также знает немецкий и другие языки.Далее иностранным коллегам показали и рассказали, как содержат полицейских лошадей: уход, ковка, подготовка, а после пригласили в манеж, где кавалеристы 1-го Оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками Центра профессиональной подготовки инструкторов служебной и боевой подготовки ГУ МВД России по г. Москве провели для гостей показательные выступления, демонстрирующие навыки тактических действий при работе в общественных местах.В Управлении ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве делегации Сената Берлина рассказали о нюансах работы полиции по обеспечению и контролю безопасности дорожного движения, о спортивных достижениях сотрудников, а после пригласили в комнату истории столичной Госавтоинспекции.Финальной точкой визита делегации в московскую полицию стала Петровка, 38, где начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов пригласил иностранных коллег «в сердце главка столичной полиции – Дежурную часть и Оперативное управление». Заместитель начальника полиции полковник полиции Александр Половинка подробно рассказал о деятельности данных подразделений и познакомил гостей с комплексом зданий Главного управления столичной полиции.Немецкие коллеги отметили высокий уровень тактической и служебной подготовки московских полицейских, сравнили длительность спортивных традиций правоохранительных органов обеих стран, выразили надежду на увеличение интенсивности информационного и профессионального обмена опытом на административном уровне, а также подчеркнули, что с удовольствием ожидают приезда делегации российских полицейских в Берлин.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве