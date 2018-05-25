Найден способ воздействовать на ДНК злокачественных клеток.
Медики надеются, что открытие позволит, наконец, справиться с так называемыми
бессмертными раковыми клетками.
Найден способ воздействовать на ДНК злокачественных клеток.
Медики надеются, что открытие позволит, наконец, справиться с так называемыми
"бессмертными" раковыми клетками.
Клетки рака молочной железы обладают способностью к
бесконечному делению. Этому способствует активность белка р38, который
восстанавливает ДНК, выяснили ученые Института биомедицинских исследований в испанской
Барселоне.
Более полумиллиона человек умирают ежегодно от рака молочной
железы. Это самый опасный вид злокачественных опухолей у женщин. У этого
заболевания, как отмечают медики, существует три разновидности:
эстроген-рецептор-положительный (ER-положительный), HER2– положительный и трижды
негативный рак. Труднее всего поддается лечению именно последний тип, который диагностируется
в 15% от всех случаев заболевания раком груди.
Испанские ученые ставили свои опыты на мышах, больных трижды
негативным раком молочной железы. Выяснилось, что активность белка р38 – того
самого, который делает раковые клетки "бессмертными" – можно
блокировать. Во время исследований стало ясно, что для этой цели вполне
подходят специфические ингибиторы в сочетании с классическими препаратами на
основе таксана (паклитаксел и доцетаксел, которые применяют для химиотерапии).
Таксаны оказали именно то действие, на которое рассчитывали
исследователи. ДНК злокачественных клеток стала нестабильной, в ней чаще
появлялись повреждения, и происходили хромосомные перестройки. Многие из
опухолевых клеток погибли, а сами новообразования уменьшились, сообщает EurekAlert!.
Dni.Ru уже писали об открытии ученых
Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии. Они обнаружили два
любопытных фермента, которые защищают хромосомы от окислительного повреждения и
сокращения теломер. После блокировки этих соединений в раковых клетках с каждым
делением теломеры исчезали. Это делало опухоли уязвимыми. Эксперты уверены, что
новое открытие позволит продвинуться в борьбе с раком.