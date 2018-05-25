Найден способ воздействовать на ДНК злокачественных клеток. Медики надеются, что открытие позволит, наконец, справиться с так называемыми бессмертными раковыми клетками.

Найден способ воздействовать на ДНК злокачественных клеток.Медики надеются, что открытие позволит, наконец, справиться с так называемыми"бессмертными" раковыми клетками.Клетки рака молочной железы обладают способностью кбесконечному делению. Этому способствует активность белка р38, которыйвосстанавливает ДНК, выяснили ученые Института биомедицинских исследований в испанскойБарселоне.Более полумиллиона человек умирают ежегодно от рака молочнойжелезы. Это самый опасный вид злокачественных опухолей у женщин. У этогозаболевания, как отмечают медики, существует три разновидности:эстроген-рецептор-положительный (ER-положительный), HER2– положительный и триждынегативный рак. Труднее всего поддается лечению именно последний тип, который диагностируетсяв 15% от всех случаев заболевания раком груди.Испанские ученые ставили свои опыты на мышах, больных триждынегативным раком молочной железы. Выяснилось, что активность белка р38 – тогосамого, который делает раковые клетки "бессмертными" – можноблокировать. Во время исследований стало ясно, что для этой цели вполнеподходят специфические ингибиторы в сочетании с классическими препаратами наоснове таксана (паклитаксел и доцетаксел, которые применяют для химиотерапии).Таксаны оказали именно то действие, на которое рассчитывалиисследователи. ДНК злокачественных клеток стала нестабильной, в ней чащепоявлялись повреждения, и происходили хромосомные перестройки. Многие изопухолевых клеток погибли, а сами новообразования уменьшились, сообщает EurekAlert!.Dni.Ru уже писали об открытии ученыхФедеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии. Они обнаружили двалюбопытных фермента, которые защищают хромосомы от окислительного повреждения исокращения теломер. После блокировки этих соединений в раковых клетках с каждымделением теломеры исчезали. Это делало опухоли уязвимыми. Эксперты уверены, чтоновое открытие позволит продвинуться в борьбе с раком.