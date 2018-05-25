Украина решила гадить России исподтишка: в Одессе и Киеве блокируют продажу авиабилетов в Крым из российских городов. Украинские компании несут убытки, но властям на это наплевать.

Украинарешила гадить России исподтишка: в Одессе и Киеве блокируют продажу авиабилетовв Крым из российских городов. Украинские компании несут убытки, но властям наэто наплевать.БлокированиеСлужбой безопасности Украины работы украинских компаний, продававших авиабилетыв Крым из российских городов – часть подготовленных провокаций противРоссии, заявил глава общественной палатыКрыма Григорий Иоффе."Последниедни поступают сведения с Украины, которые свидетельствуют, что украинскиевласти переходят в наступление по всем направлениям. Делается этонагло, безосновательно и абсолютно на антиправовой основе. Очевидно,поставлена задача произвести как можно больше шумаи провокаций", – сказал РИА Новости Иоффе.Оно отметил,что терпеть дальше этот беспредел невозможно. Украина полностью перешлана неправовые рельсы и ведет себя оскорбительно по отношениюк великой России и великому русскому народу. По словам главыобщественной палаты, это оскорбляет и украинцев.Напомним,что атаки на Крым возобновились на Украине сразу же после того, как президентВладимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту.На этой неделев Верховной раде прозвучала идея о том, что мост нужно взорвать, так как он –часть вражеской инфраструктуры. В Москве это заявление оценили как призыв ксовершению террористического акта.А накануне нардеп Нестор Шуфрич объявил Крымский мост собственностьюУкраины. По его словам, все инфраструктурные объекты, когда-либо построенныена крымской территории, находятся в распоряжении Киева, поскольку Крым –исключительно украинский.