Украина
решила гадить России исподтишка: в Одессе и Киеве блокируют продажу авиабилетов
в Крым из российских городов. Украинские компании несут убытки, но властям на
это наплевать.
Украина
решила гадить России исподтишка: в Одессе и Киеве блокируют продажу авиабилетов
в Крым из российских городов. Украинские компании несут убытки, но властям на
это наплевать.
Блокирование
Службой безопасности Украины работы украинских компаний, продававших авиабилеты
в Крым из российских городов – часть подготовленных провокаций против
России, заявил глава общественной палаты
Крыма Григорий Иоффе.
"Последние
дни поступают сведения с Украины, которые свидетельствуют, что украинские
власти переходят в наступление по всем направлениям. Делается это
нагло, безосновательно и абсолютно на антиправовой основе. Очевидно,
поставлена задача произвести как можно больше шума
и провокаций", – сказал РИА Новости Иоффе.
Оно отметил,
что терпеть дальше этот беспредел невозможно. Украина полностью перешла
на неправовые рельсы и ведет себя оскорбительно по отношению
к великой России и великому русскому народу. По словам главы
общественной палаты, это оскорбляет и украинцев.
Напомним,
что атаки на Крым возобновились на Украине сразу же после того, как президент
Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту.
На этой неделе
в Верховной раде прозвучала идея о том, что мост нужно взорвать, так как он –
часть вражеской инфраструктуры. В Москве это заявление оценили как призыв к
совершению террористического акта.
А накануне нардеп Нестор Шуфрич объявил Крымский мост собственностью
Украины. По его словам, все инфраструктурные объекты, когда-либо построенные
на крымской территории, находятся в распоряжении Киева, поскольку Крым –
исключительно украинский.