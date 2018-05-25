Украинский певец и участник конкурса Евровидение Константин Бочаров, выступающий под псевдонимом Melovin, снова продемонстрировал свое пренебрежительное отношение к России. Он заявил, что приехать в соседнюю страну с концертом для него все равно, что обидеть маму.

Украинский певец и участник конкурса "Евровидение" Константин Бочаров, выступающий под псевдонимом Melovin, снова продемонстрировал свое пренебрежительное отношение к России. Он заявил, что приехать в соседнюю страну с концертом для него все равно, что "обидеть маму".По словам украинского артиста, он часто получал приглашения выступить в России или в Донецке, однако всегда отказывался. Исполнитель считает, что "сейчас для этого неподходящее время".Melovin добавил, что его якобы пытались заинтересовать внушительными суммами денег за выступление, передает телеканал "112 Украина". "Предлагали везде: и в Донецке, и еще где-то. Звали, приглашали – сумасшедшие гонорары. Нет, конечно, не могу. Это то же самое для меня, как просто маму обидеть" – сказал он в ответ на вопрос о возможности поехать выступать в Россию.Стоит отметить, что это не первый случай, когда Melovin выражает свое негативное отношение к стране. Так, на пресс-конференции в Лиссабоне перед конкурсом "Евровидение" он демонстративно проигнорировал российских журналистов.Напомним, что "Евровидение-2018" прошло в Лиссабоне. По итогам голосования победителем конкурса стала исполнительница из Израиля. Участница из России Юлия Самойлова не смогла набрать достаточно голосов зрителей и судей, чтобы пройти в финал.