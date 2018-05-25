Украинский участник конкурса Евровидение Константин Бочаров, выступающий под псевдонимом Melovin, снова продемонстрировал пренебрежительное отношение к России. Певец заявил, что приехать в соседнюю страну с концертом для него все равно что обидеть маму.

Украинский участник конкурса "Евровидение" Константин Бочаров, выступающий под псевдонимом Melovin, снова продемонстрировал пренебрежительное отношение к России. Певец заявил, что приехать в соседнюю страну с концертом для него все равно что "обидеть маму".По словам артиста, он часто получал приглашения выступить в России или Донецке, однако всегда отказывался. Исполнитель считает, что "сейчас для этого неподходящее время".Melovin добавил, что его якобы пытались заинтересовать внушительными суммами, передает телеканал "112 Украина". "Предлагали везде: и в Донецке, и еще где-то. Звали, приглашали – сумасшедшие гонорары. Нет, конечно, не могу. Это то же самое для меня, как просто маму обидеть", – ответил он на вопрос о возможности спеть в России.Это не первый случай, когда Melovin выражает негативное отношение к нашей стране. На пресс-конференции перед музыкальным конкурсом он демонстративно проигнорировал российских журналистов.Напомним, что "Евровидение-2018" прошло в Лиссабоне. По итогам голосования победила исполнительница из Израиля. Россиянка Юлия Самойлова не смогла набрать достаточно голосов зрителей и судей, чтобы пройти в финал.