Египетские археологи обнаружили греко-римские бани и золотую монету в память о великом правителе.

Египетские археологи сделали очень интересное открытие, но никто не стал вникать, где именно. Сообщение о находке первыми опубликовали египетское издание Ahram Online и новостное агентство The Associated Press, его без изменений перепечатали другие издания по всему миру, не вдаваясь в подробности египетской истории и географии.Сообщается, что открытие было сделано в Сан Эль-Хагаре (губернаторство Гарбия в северной части страны). Однако Сан Эль-Хагар – современное название древнего города Танис (губернаторство Шаркия на севере Египта), тогда как в Гарбии находится Са Эль-Хагар, а это совсем другая история и другой древний город, Саис. Приходится гадать, в каком месте ошиблись редакторы новостей: в названии губернаторства или в одной букве названия современного населенного пункта.*По всей видимости, речь все же идет о Саисе. Раскопки здесь ведет Египетская археологическая миссия при Высшем совете по делам древностей Египта. Исследователи обнаружили руины огромного здания из красного кирпича, которое могло быть частью комплекса греко-римских общественных бань (терм). Среди найденных "в бане" артефактов – золотые и бронзовые монеты, терракотовые фигурки, статуэтка барана, керамические сосуды и камень с иероглифической надписью.Статуэтка барана, найденная при раскопках в Са Эль-Хагар. Фото: Supreme Council of AntiquitiesПо словам руководителя экспедиции Саеда эль-Асала, пока самой ценной находкой считается крупная золотая монета (октодрахма) диаметром 2,6 см и весом почти 28 грамм (на заглавном фото).На аверсе монеты изображен фараон Птолемей III Эвергет (Благодетель) в лучевой короне, на реверсе – рог изобилия, символ династии Птолемеев, и надпись на греческом, ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ (Птолемей Базилевс).Птолемей III правил долго, с 246 по 221 год до нашей эры, и остался в истории как один из самых успешных и могущественных царей Египта. "Птолемей, царь Египта, достигнув вершины благополучия, склонял блистательнейшими дарами города на свою сторону", — писал о царе историк Мемнон.Однако монета из Са Эль-Хагара, по мнению специалистов, не прижизненная, а памятная: она была отчеканена позже – при сыне Эвергета, Птолемее IV Филопаторе (221-204 гг. до н.э.). Прозвище Филопатор означает "любящий отца", и выпуск памятной монеты в честь великого родителя, на первый взгляд, свидетельствует о глубоком уважении, сыновней любви и укреплении славы предков. Но в реальности всё было иначе:"За время своего правления Птолемей IV успел довести Египет до состояния бессилия и унижения, из которого государство уже никогда не поднялось на ту гордую высоту, которую оно занимало при первых трех царях династии Птолемеев". — Эдвин Бивен, "Династия Птолемеев", перевод Т.Шуликовой.Прозвище "Филопатор" (как и выпуск памятных монет) историки объясняют желанием слабого, развращенного, опьяненного вседозволенностью правителя "примазаться" к величию и популярности отца.Раскопки в Саисе могут преподнести еще немало любопытных открытий: этот город долгое время был центром религиозной и (при Птолемеях) научной жизни Египта. В прошлом году "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о другой необычной находке эпохи Птолемеев, сделанной в Кувейсине: "Редчайшая находка в Египте: древние останки "неопределенного пола" могут принадлежать евнухам".*В тексте сообщений The Associated Press и The New York Times название места раскопок исправлено на Са Эль-Хагар. Следовательно, речь действительно идет о Саисе.