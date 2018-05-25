Погоня полицейских за похищенным автомобилем окончилась красочной аварией: преступники не справились с управлением, машина перевернулась, взлетела и сделала несколько оборотов в воздухе. Один из угонщиков выпал из салона и, пролетев значительное расстояние, приземлился за забором в частных владениях. Происшествие было снято на видео камерами наблюдения.

В бразильском городе Понта-Гроса полицейские попытались остановить подозрительный автомобиль, однако его водитель лишь сильнее нажал на газ. Стражи закона пустились в погоню, которая быстро завершилась аварией.Запаниковавший угонщик потерял управление, машина перевернулась, подскочила и сделала несколько оборотов воздухе. Пассажир выпал из салона и, пролетев значительное расстояние, приземлился в частных владениях за высоким забором, стоящим вдоль дороги.В результате аварии водитель отделался незначительными ранениями и был задержан. Второго угонщика увезли в больницу со множественными травмами.