По предварительной информации, 34-летний житель Собинского района, управляя мотоциклом «Сузуки, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Рено Магнум» с полуприцепом и врезался в него

Сегодня ночью на 169 км автодороги «М-7 Волга» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 34-летний житель Собинского района, управляя мотоциклом «Сузуки", не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Рено Магнум» с полуприцепом и врезался в него.В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства.