Песня, ставшая официальным гимном футбольного чемпионата мира 2018 года в России, появилась в Интернете. Она звучит в исполнении известного актера и обладателя Грэмми Уилла Смита, албанской певицы Эры Истрефи и американского музыканта Ники Джема.

Песня, ставшая официальным гимном футбольного чемпионата мира 2018 года в России, появилась в Интернете. Она звучит в исполнении известного актера и обладателя "Грэмми" Уилла Смита, албанской певицы Эры Истрефи и американского музыканта Ники Джема.Как сообщает "Спорт-экспресс", впервые гимн к чемпионату мира был записан в 1966 году в Англии. С этого времени у каждого мирового первенства имеется собственная песня. В разные годы к созданию гимнов имели отношение такие знаменитости, как Шакира, Рики Мартин и другие исполнители популярной музыки.