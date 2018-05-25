Сотрудникам детских садов рекомендовано проводить выборочную проверку качества продуктов питания

Сотрудникам детских садов рекомендовано проводить выборочную проверку качества продуктов питанияКонтроль качества продуктов питания, которые поставляются в детские сады Иванова, будет усилен, такое решение было принято по итогам рабочего совещания в городской администрации.Совещание, посвященное качеству питания в детсадах, прошло по инициативе городского управления образования. В совещании приняли участие сотрудники управления муниципальными закупками и управления образования, а также представители компаний-поставщиков продуктов и координационного совета руководителей дошкольных учреждений.В результате обсуждения вопроса было принято решение об усилении контроля качества продуктов как со стороны поставщиков, так и со стороны дошкольных учреждений.«Особую актуальность усиление контроля приобретает в условиях демпинга и неоправданного снижения цен при проведении конкурентных процедур», — отметили в управлении образования.Сотрудникам детских садов рекомендовано проводить выборочную проверку качества продуктов питания. Кроме того, рекомендовано шире применять предусмотренные законодательством меры контроля вплоть до одностороннего расторжения контракта и применения штрафных санкций.