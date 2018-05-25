25.05.2018

2018-05-25 07:55:40

В канадском кафе произошел взрыв

В ресторане индийской кухни в городе Миссиссога в провинции Онтарио в центральной части Канады произошел взрыв. В результате ЧП пострадали 15 человек, трое из них находятся в критическом состоянии, передает . О причинах взрыва не сообщается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.