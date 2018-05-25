Рабочие снимают старое покрытие

Рабочие снимают старое покрытиеВ рамках программы «Формирование современной городской среды» в Костроме начали асфальтировать шесть дворов.В пятницу, 25 мая, рабочие начали снимать старое покрытие на улицах Осыпной, Лагерной, Смоленской, Шагова, Берёзовом проезде и Некрасовском шоссе. Как сообщают в городской администрации, ремонт выполняет подрядчик «Дормострой».В 2018 году новый асфальт положат в 32 дворах, в 13 обустроят парковки, в 16 установят новые детские площадки, а в 18 - урны и скамейки.