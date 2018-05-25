При досмотре у мужчины обнаружили 33 свертка с наркотиками

При досмотре у мужчины обнаружили 33 свертка с наркотикамиВ Коврове сотрудники транспортной полиции пресекли факт незаконного оборота наркотических средств.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по ранее возбужденному в 2017 году уголовному делу сотрудники Владимирского ЛО МВД России на транспорте совместно с сотрудниками УТ МВД России по ПФО задержали 31-летнего местного жителя, который раскладывал наркотики по закладкам.Всего было выявлено 33 свертка массой около 0,7 грамма в количестве 29 ед. и 1,0 грамма в количестве 4 единиц.Согласно заключению эксперта данное вещество признано синтетическим наркотическим средством - «соль». Общий вес наркотических средств составляет около 24,30 грамма, что относится к категории «крупный размер».Следственный отдел Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте возбудил уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и п. г, ч. 4, ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (включая сеть Интернет), в крупном размере»).Теперь мужчине грозит лишение свободы до 15 лет.