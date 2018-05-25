Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн согласился с недавним утверждением американских коллег о том, что самый эффективный способ снизить число курильщиков – платить им деньги за отказ от табака. Более того, он призвал российских работодателей начать финансово поощрять своих сотрудников за соблюдение здорового образа жизни.

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн согласился с недавним утверждением американских коллег о том, что самый эффективный способ снизить число курильщиков– платить им деньги за отказ от табака. Более того, он призвал российских работодателей начать финансово поощрять своих сотрудников за соблюдение здорового образа жизни.По словам специалиста, подобная мера уже практикуется во многих зарубежный фирмах. При этом Брюн посетовал на безразличие отечественных работодателей. "Они как-то не очень заинтересованы в здоровье своих сотрудников. Им проще уволить, нанять других, выжать и опять нанять других", – заявил он.Нарколог убежден, что необходимо "призывать профсоюзы к совести", передает . "Они тоже не интересуются здоровьем сотрудников. Во всяком случае, у меня нет серьезных сведений о том, чтобы профсоюзы начали какую-то борьбу с работодателями за здоровье своего персонала", — продолжает эксперт.Кроме того, главный нарколог Минздрава отметил, что в качестве примера эффективности денежной мотивации можно привести спад количества курильщиков после повышения цен на табачную продукцию. Он добавил, что внушительный процент никотинозависимых отказывается от сигарет из-за высоких цен и ограничений их оборота.Ранее исследовательская группа из США выяснила, что электронные сигареты и прочие методы избавиться от вредной привычки не работают. Вместо этого медики предложили поощрять отказ от табака деньгами.