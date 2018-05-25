До конца года в нескольких отделениях Почты России начнется тестирование системы распознавания лиц — она будет автоматически узнавать клиента при входе в отделение. Об этом глава компании Николай Подгузов рассказал в интервью РИА Новости.
До конца года в нескольких отделениях "Почты России" начнется тестирование системы распознавания лиц — она будет автоматически узнавать клиента при входе в отделение. Об этом глава компании Николай Подгузов рассказал в интервью РИА Новости.
Подгузов подчеркнул, что предварительно у клиента спросят разрешение на то, чтобы добавить его фото в систему и активировать распознавание его лица. Одно из экспериментальных отделений, по его словам, будет, вероятно, расположено в Москве.
После "узнавания" посетителя система поможет оперативно подготовить пришедшие ему отправления для выдачи. "Мы технологически готовы к реализации этих проектов, и до конца года, думаю, что в двух-трех отделениях мы такого рода технологии внедрим. Я такую задачу поставил, — заявил топ-менеджер "Почты России". — В текущем году мы планируем начать использование данной технологии для работы с клиентами".
В настоящее время система уже тестируется в нескольких десятках отделений "Почты России", но только на сотрудниках. Срабатывание занимает у системы от долей секунды до двух секунд, в зависимости от яркости освещения. А при сканировании потока людей она может распознавать до 20 человек на одном кадре.
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В случае качественной реализации система распознавания лиц ускорит обслуживание, при этом не нарушая ограничений в области использования персональных данных. Посылка будет автоматически готовиться к выдаче, и посетителю отделения не потребуется для этого взаимодействовать с сотрудниками "Почты России".