До конца года в нескольких отделениях Почты России начнется тестирование системы распознавания лиц — она будет автоматически узнавать клиента при входе в отделение. Об этом глава компании Николай Подгузов рассказал в интервью РИА Новости.

До конца года в нескольких отделениях "Почты России" начнется тестирование системы распознавания лиц — она будет автоматически узнавать клиента при входе в отделение. Об этом глава компании Николай Подгузов рассказал в интервью РИА Новости.Подгузов подчеркнул, что предварительно у клиента спросят разрешение на то, чтобы добавить его фото в систему и активировать распознавание его лица. Одно из экспериментальных отделений, по его словам, будет, вероятно, расположено в Москве.После "узнавания" посетителя система поможет оперативно подготовить пришедшие ему отправления для выдачи. "Мы технологически готовы к реализации этих проектов, и до конца года, думаю, что в двух-трех отделениях мы такого рода технологии внедрим. Я такую задачу поставил, — заявил топ-менеджер "Почты России". — В текущем году мы планируем начать использование данной технологии для работы с клиентами".В настоящее время система уже тестируется в нескольких десятках отделений "Почты России", но только на сотрудниках. Срабатывание занимает у системы от долей секунды до двух секунд, в зависимости от яркости освещения. А при сканировании потока людей она может распознавать до 20 человек на одном кадре.”"Почта России" будет выдавать посылки без бумажного извещениячитайте такжеВ случае качественной реализации система распознавания лиц ускорит обслуживание, при этом не нарушая ограничений в области использования персональных данных. Посылка будет автоматически готовиться к выдаче, и посетителю отделения не потребуется для этого взаимодействовать с сотрудниками "Почты России".