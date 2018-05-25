На подступах к Константиновскому дворцу задержали несовершеннолетнюю петербурженку, пожелавшую личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. С собой она несла два пакета.

На подступах к Константиновскому дворцу задержалинесовершеннолетнюю петербурженку, пожелавшую личной встречи с президентомРоссии Владимиром Путиным. С собой она несла двапакета.Подростка уобщежития Морской академии имени Макарова 24 мая около 06:45 остановили патрульные полицейские. Девушка пробралась через придорожныйкустарник, но была остановлена, не дойдя километра до Дворца конгрессов.Девушкарассказала стражам порядка, что живет в Купчино, а в Стрельну приехала на приемк Путину, который как раз должен был приехать в Константиновский дворец. Самонадеянногоподростка отправили ее в отдел полиции, сообщает АН "Оперативное прикрытие".Вскоре сталопонятно, что несовершеннолетняя больше суток числится пропавшей. После осмотра врачами, ввиду неадекватногоповедения, беглянку отправили в психиатрическую больницу. Что было в ее пакетах,пока неизвестно. Возможно, петербурженка несла главе государства подарки.Напомним, что 24 мая в городе на Неве стартовал Петербургскиймеждународный экономический форум (ПМЭФ). Деловое мероприятие продлится до 26мая.В работе форума примут участие президент РоссииВладимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон и другие политические деятели. ТемойПМЭФ в 2018 году станет создание экономики доверия.