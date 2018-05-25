На подступах к Константиновскому дворцу задержали
несовершеннолетнюю петербурженку, пожелавшую личной встречи с президентом
России Владимиром Путиным. С собой она несла два
пакета.
На подступах к Константиновскому дворцу задержали
несовершеннолетнюю петербурженку, пожелавшую личной встречи с президентом
России Владимиром Путиным. С собой она несла два
пакета.
Подростка у
общежития Морской академии имени Макарова 24 мая около 06:45 остановили патрульные полицейские. Девушка пробралась через придорожный
кустарник, но была остановлена, не дойдя километра до Дворца конгрессов.
Девушка
рассказала стражам порядка, что живет в Купчино, а в Стрельну приехала на прием
к Путину, который как раз должен был приехать в Константиновский дворец. Самонадеянного
подростка отправили ее в отдел полиции, сообщает АН "Оперативное прикрытие".
Вскоре стало
понятно, что несовершеннолетняя больше суток числится пропавшей. После осмотра врачами, ввиду неадекватного
поведения, беглянку отправили в психиатрическую больницу. Что было в ее пакетах,
пока неизвестно. Возможно, петербурженка несла главе государства подарки.
Напомним, что 24 мая в городе на Неве стартовал Петербургский
международный экономический форум (ПМЭФ). Деловое мероприятие продлится до 26
мая.
В работе форума примут участие президент России
Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон и другие политические деятели. Темой
ПМЭФ в 2018 году станет создание экономики доверия.