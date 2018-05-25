Тонны мороженого, бразильский карнавал, танцевальный марафон и пестрое небо над заповедником Царицыно: в последние майские выходные город приготовил для москвичей насыщенную программу. Как не пропустить самое интересное?

Тонны мороженого, бразильский карнавал, танцевальный марафон и пестрое небо над заповедником "Царицыно": в последние майские выходные город приготовил для москвичей насыщенную программу. Как не пропустить самое интересное?В ''Сокольники" уже с утра завозят тонны мороженого. Киосков с ним в выходные будет стоять около 150 по всему парку. Ассортимент — от самых обычных рожков до экзотических шербетов. Попробовать все это можно на масштабном празднике мороженого: йогуртное, кефирное, угольное, вегетарианское. Пока вы будете изучать угощения на вкус, кондитеры расскажут об истории этого десерта и раскроют секреты его приготовления. А еще будут забавные конкурсы, победителям которых раздадут пять тонн бесплатного мороженого.А в Измайловском парке москвичей ждет настоящий праздник ярких красок, зажигательной музыки и танцев. В воскресенье там пройдет бразильский карнавал, который будет возглавлять оркестр из 100 барабанщиков под руководством специально приглашенного дирижера из Бразилии. Танцоры научат каждого желающего двигаться в такт барабанам и танцевать динамичную самбу.Яркие краски в эти выходные будут и в небе прямо над Царицынскими прудами. Там взмоют ввысь тысячи воздушных змеев самых разных размеров и форм. Кроме того, вы увидите японских змеев, которые устроят настоящий бой в небе, и спортивных — они будут соревноваться в виртуозности полета.Посоревноваться в выносливости сами посетители парка "Коломенское" смогут на большой гонке: это фитнес-фестиваль для всех поклонников здорового образа жизни. Участников ждет командный забег с препятствиями, йога-марафон, балетные тренировки и многое другое. Если хотите попробовать свои силы, не забудьте зарегистрироваться на сайте мероприятия.Завтра же нас ждет "СЛАВный день": так называется фестиваль славянских культур, который пройдет в Иностранке. В библиотеке будет организовано несколько площадок, на которых организуют встречи с известными писателями и историками, мастер-классы по изучению славянских языков и уроки по традиционным ремеслам.А если хотите отправиться в небольшое путешествие, приезжайте 26 мая в подмосковный поселок Кратово на праздник юных железнодорожников. В 12 часов утра в первый рейс оттуда отправится поезд детской железной дороги. И уже со вторника, кстати, она будет работать регулярно как настоящая магистраль. Отличаться поезда будут лишь своим небольшим размером.