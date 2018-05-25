При личном досмотре у молодого человека был обнаружен сверток с гашишем, массой около 100 граммов...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское совместно с сотрудниками наряда вневедомственной охраны задержали 20-летнего жителя Московской области, подозреваемого в сбыте около 100 граммов гашиша.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Верхней улице задержали 20-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в сбыте наркотических средств. При личном досмотре у молодого человека был обнаружен сверток с веществом темно-коричневого цвета неизвестного происхождения.Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – гашишем, массой около 100 граммов.Установлено, что гашиш предназначался для дальнейшего сбыта путем размещения закладок на территории Западного округа столицы.Следственным отделением ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39