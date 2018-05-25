В Ленинградской области открылся один из первых в стране цехов по восстановлению и ремонту лопаток газовых турбин. Сервисное обслуживание налажено на базе завода СТГТ, совместного предприятия немецкой компании Сименс и российской Силовые машины.

В Ленинградской области открылся один из первых в стране цехов по восстановлению и ремонту лопаток газовых турбин. Сервисное обслуживание налажено на базе завода СТГТ, совместного предприятия немецкой компании "Сименс" и российской "Силовые машины"."Менее чем за год мы построили, оснастили оборудованием и подготовили персонал, чтобы обеспечить выполнение операций полной технологической цепочки ремонта и восстановления лопаток газовых турбин. При этом на данные сервисные работы, осуществляемые на территории России, СТГТ предоставляет гарантии производителя оригинального оборудования", — заявил генеральный директор СТГТ Нико Петцольд.Если раньше изношенные детали турбин нужно было везти за рубеж, то теперь Россия может самостоятельно проводит техобслуживание. Причем, как своих лопаток, так и зарубежных клиентов. А технологии и гарантии компании "Сименс" повышают конкурентоспособность отечественной продукции. Между прочим, ее уже можно считать отечественной, так как уровень локализации газовой турбины SGT-2000E достиг 52%."Новый цех по ремонту лопаток газовых турбин станет очередным этапом в развитии сервисной сети. Благодаря этому наши российские партнеры получат доступ к новейшим технологиям мирового уровня, что будет способствовать модернизации и устойчивому развитию всей энергетической системы страны", — заявил президент "Сименс" в России Дитрих Меллер."Открытие цеха имеет высокое значение для технологического развития отрасли энергетического машиностроения в Российской Федерации, дальнейшей локализации высокотехнологического газотурбинного оборудования", — подчеркнул первый заместитель главы энергетического ведомства Алексей Текслер.Он добавил, что новый цех обеспечивает возможность продлевать жизненный цикл газовых турбин, которые работают в России. Это также значительно повысит их надежность.В новом цехе сосредоточена вся технологическая цепочка восстановления лопаток: от химического травления до выходного контроля. Также здесь применяются новейшие аддитивные технологии. Все-таки лопатки турбин на тепловых и гидроэлектростанциях должны выдерживать резкие колебания температуры и большие механические нагрузки. Как утверждают представители "Сименс", новые технологии позволяют производить электроэнергию гораздо экономичнее и без потери качества.В свою очередь правительство Ленинградской области планирует решить вопросы подготовки профессиональных кадров и дальнейшего развития инфраструктуры индустриального парка."Компания "Сименс" — ключевой партнер Ленинградской области. Наше сотрудничество не ограничивается развитием производственных мощностей в промышленной зоне Горелово. Оно затрагивает и другие приоритетные для региона направления", — заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.