Автомобильный регистратор одного из участников движения запечатлел на видео момент аварии с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля: самосвал перестраивался и зацепил фуру, которая потеряла управление и врезалась в кроссовер. В результате на дороге образовалась пятикилометровая пробка.
В Петербурге на кольцевой дороге 24 мая произошла авария: самосвал, перестраиваясь, задел фуру, которая потеряла управление и врезалась в кроссовер Mitsubishi.
Легковой автомобиль прижало к разделительному ограждению, а затем отбросило в сторону. Иномарка была значительно повреждена, и вряд ли подлежит восстановлению. Пострадавшие были оперативно госпитализированы, а на дороге образовалась пятикилометровая пробка.