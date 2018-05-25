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<a href="http://33live.ru/novosti/25-05-2018-v-sankt-peterburge-na-kade-stolknulis-dva-gruzovika-i-legkovoj-avtomobil.html" target="_blank">В Санкт-Петербурге на КАДе столкнулись два грузовика и легковой автомобиль</a> - Автомобильный регистратор одного из участников движения запечатлел на видео момент аварии с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля: самосвал перестраивался и зацепил фуру, которая потеряла управление и врезалась в кроссовер. В результате на дороге образовалась пятикилометровая пробка.