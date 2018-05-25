О деловых связях Москвы и Кишинева говорил во время встречи с бизнесменами президент Молдавии Игорь Додон. Глава республики обсудил с российскими предпринимателями инвестиционные проекты, которые можно было бы реализовать на территории Молдавии.

О деловых связях Москвы и Кишинева говорил во время встречи с бизнесменами президент Молдавии Игорь Додон. Глава республики обсудил с российскими предпринимателями инвестиционные проекты, которые можно было бы реализовать на территории Молдавии.Также было подписано соглашение о создании российско-молдавского экономического совета и проведении в сентябре экономического форума. Подписи под документом поставили президент Молдавии Игорь Додон и сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров."Мы сегодня принципиально договорились, что проведем в сентябре большой российский экономический форум в Кишиневе. Инвесторы могут прийти ознакомиться с разными секторами. Это не только традиционный агропромышленный комплекс. Безусловно, у нас есть и хорошие возможности и в промышленности, и в сфере услуг, и в IT-сфере, и в туризме. Я очень надеюсь, что осенью мы проведем этот форум. После этого мы выйдем на другой уровень двухсторонних экономических отношений", — заявил Игорь Додон.